شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الكأس بطولة «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن «الملك» لايعاني أي نقص وسيكون كامل العدد أمام خورفكان الذي يلتقيه غداً السبت في دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مذكراً بأن فريقه يعرف أهمية بطولته المفضلة التي نال لقبها 8 مرات.

وقال العنبري: نعرف مدى أهمية بطولة الكأس للنادي وللجمهور، ومنافسنا خورفكان قوي وأثبت أنه يعرف كيف يلعب مع الكبار، ومباراتنا معه في الكأس ستكون مختلفة عن التي جرت بيننا في الدوري (انتهت بالتعادل).

وعن تغريدة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة والتي كتب فيها رداً على تغريدات المشجعين أنه سيتم الحديث مع الجهاز الفني واللاعبين بعد التعادل مع شباب الأهلي قال العنبري: علي المدفع دائماً متابع للتدريبات ويتواصل معنا عقب كل المباريات في مختلف الجولات سواء بالاتصال أو الحضور إلى النادي خلال التدريبات.

كانت هذه تفاصيل خبر العنبري: الكأس بطولة «الملك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.