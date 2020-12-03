شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه لمارادونا: أحبك يا دييجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس: «أحبك يا دييجو» في رسالة منه إلى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا «الصديق العظيم» و«العبقري الذي سحر العالم» وتوفي قبل أسبوع.

وغالباً ما يتم الاختلاف حول من هو اللاعب الأعظم عبر التاريخ بين اللاعبين، لكن بيليه أكد عبر صفحته على «إنستجرام» أن الأرجنتيني كان لاعباً لا يُعلى عليه.

وقال «الجوهرة السوداء» الحاصل على كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب بلاده: «سيكون العالم أفضل بكثير إذا قللنا مقارنة بعضنا ببعض، وبدأنا نعجب أكثر ببعضنا؛ لذا أريد أن أقول إنك أبعد من المقارنة».

ونشر بيليه سطوره هذه مع سلسلة من الصور التي تجمعه بمارادونا.

وكتب: «تميزت رحلتك بالصدق. كنت دائماً واضحاً. وبطريقتك الفريدة والمميزة، علمتنا أن علينا أن نحب ونقول: أحبك، رحيلك السريع لم يسمح لي أن أقول ذلك لك؛ لذلك سأكتب فقط: أحبك دييجو».

وعلى الرغم من أنهما لم يلعبا في نفس الوقت، إلا أن الأسطورتين كانا دائماً محط تنافس، بما في ذلك على لقب أفضل لاعب في الألفية عندما توج بيليه «لاعب القرن العشرين» من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في حين فاز مارادونا في تصويت الجمهور.

وواصل بيليه: «كنت عبقرياً سحر العالم. ساحر مع الكرة عند قدميه. أسطورة حقيقية. ولكن قبل كل شيء، بالنسبة لي، ستكون دائماً صديقاً عظيماً، ذا قلب كبير».

وختم كلامه: «في يوم من الأيام في السماء سنلعب معاً في نفس الفريق. وستكون المرة الأولى التي أرفع فيها قبضتي إلى السماء ليس للاحتفال بهدف؛ بل لأنني أستطيع أن أحتضنك مرة أخرى في النهاية».