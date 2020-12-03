أنس الباز لـ”اليوم 24″: انتقاء أفلامي لتمثيل المغرب في الأوسكار مصدر فخر.. والعالمية حلم يراودني منذ البداية

حقق الممثل أنس الباز إنجازا لم يسبق أن بلغه ممثل مغربي قبله، وهو انتقاء 3 أفلام، شارك فيها لتمثيل المغرب في منافسات جوائز الأوسكار، آخرها فيلم “سيد المجهول”.

وفي تصريح لـ”اليوم 24″ أوضح الباز أن اختيار فيلم “سيد المجهول” لتمثيل المغرب في الانتقاء الأولي لجوائز الأوسكار، شكل مصدر فخر له، خصوصا أنه يجعله أول ممثل مغربي شارك في مسيرته في 3 أفلام مثلت المغرب في الحدث العالمي.

وعن فيلم “سيد المجهول”، أكد الباز أنه نال الاستحسان في عديد من التظاهرات الدولية، منها مهرجان كان، حيث عرض ضمن فئة أسبوع النقاد، وجعل الجمهور يتفاعل معه بشكل ملفت للانتباه، إلى جانب المشاركة في أحداث فنية أخرى في لندن، ودبي، مستطيعا إيصال رسائل عديدة بطريقة بسيطة، خصوصا أن تصويره تم بطريقة تعتمد على ثبات الكاميرا، فيما تكون الحركة للمثلين بشكل يجعل الأمر شبيها بالمسرح.

وعن التفوق، الذي منحه إياه انتقاء المغرب لفيلم “سيد المجهول”، وجعله أول فنان يتم انتقاء 3 من أفلامه لتمثيل السينما المغربية، قال الباز إنه منذ ولوعه بالتمثيل، وتأثره بالفنان محمد الجم، والنجم العالمي، جيمس دين، وهو يحلم أن يكون فنانا عالميا، يمثل بلده أينما حل، وارتحل، مضيفا أن التكوين الذي تلقاه في فرنسا اتجه به نحو تلبية متطلبات أي دور، والحديث بأي لغة كانت، وأي مشهد مطلوب.

وزاد الباز أن إنجازه يمثل اعترافا، وتقديرا له في المغرب، متمنيا أن يكون في المستوى المطلوب، وعند حسن ظن الجمهور، الذي يجعله سعيدا عندما يشيد به.

وكان المركز السينمائي المغربي قد اختار، عام 2009، فيلم “كازا نيكرا “للمخرج نور الدين الخماري، ليمثل المغرب في جوائز الأوسكار ضمن منافسات فئة أفضل فيلم أجنبى، فيما تم تريشح فيلم “بورن آوت” للمخرج نفسه، ام 2018 كذلك، وحاليا، رشح فيلم “سيد المجهول” ، وجميعها عرفت مشاركة أنس الباز.