ارتفاع أسعار النفط مع استئناف محادثات تمديد خفض الإنتاج

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الخميس، على إثر خلافات بين منتجين بشأن الحاجة إلى تمديد أجل تخفيضات قياسية للإنتاج، انطلقت خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وارتفع خام برنت 21 سنتا، أو ما يعادل 0.4 في المائة، إلى 48.46 دولارا للبرميل، بعدما زاد 1.8 في المائة، أمس الأربعاء. وارتفع سعر النفط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 45.39 دولار للبرميل، بعدما أغلق على ارتفاع 1.6 في المائة في الجلسة السابقة.

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا مباحثاتهما، اليوم الخميس، للاتفاق على سياساتها لعام 2021 بعدما لم تسفر مناقشات أجريت في وقت سابق عن التوصل إلى تسوية بشأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة جديدة من الجائحة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف “بأوبك+”، تخفيضات الإنتاج الحالية، البالغة 7.7 مليون برميل، يوميا، أو ما يعادل ثمانية في المائة من الامدادات العالمية، حتى مارس 2021 على الأقل.

لكن بعدما أسفرت آمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس عن ارتفاع أسعار النفط، في نهاية نونبر الماضي، بدأ بعض المنتجين يشككون في الحاجة إلى تشديد السياسة النفطية.