اليمن.. عبدالله العوبثاني يتحدث حول مبيعات النفط الخام الذي  يُصدّر من حضرموت وشبوة .. ماذا قال؟

الخميس 3 ديسمبر 2020

قال الناشط السياسي عبدالله عوض العوبثاني إن مبيعات النفط الخام الذي يُصدّر من حضرموت وشبوة ،لا يتم توريده مباشرة للبنك المركزي لتعزيز إحتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني وللمساعدة في تغطية فاتورة الإستيراد وإنما يورّد لحساب في البنك الأهلي السعودي !.



وأضاف العوبثاني في منشور على موقع التواص الاجتماعي لهذا قيمة مبيعات النفط لم تحقق فائدة للإقتصاد الوطني في الحد من إنهيار الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى .

وأشار بأن فلجنة مبيعات النفط يديرها وزراء ونواب وزراء في الحكومة من حضرموت وشبوة كما أن الآخرون ينهبوننا بغطاء من مسؤولين مننا وفينا وكثير سيدافعون عن المسؤولين هؤلاء ويهاجموننا ، لسبب بسيط وهو وجود مصالح خاصة معهم ، و لهذا لن نستطيع الخلاص من الفساد ما دمنا نجامل وندافع عن أخطاء المسؤولين من بني جلدتنا.