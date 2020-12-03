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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تصدر بيانًا بشأن مواطنيها المخطوفين في نيجيريا والان مع التفاصيل
الخميس 3 ديسمبر 2020
تواصل وزارة الخارجية المصرية المتابعة عن كثب لحادث القرصنة على سفينة الشحن Milan قبالة السواحل النيجيرية، والذي أسفر عن اختطاف طاقمها ومن بينهم مواطنان مصريان، حيث صرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه على تواصل دائم مع سفيرنا في أبوجا لمتابعة أخر مستجدات الحادث.
واستمرت بالفعل جهود السفارة واتصالاتها، بما في ذلك مع صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الخاطفين صباح أمس، الذين سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين وأن جميعهم بخير وصحة جيدة وفق البوابة نيوز.
هذا، وتواصل وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع السلطات والأجهزة الأمنية النيجيرية لضمان سلامة المختطفين، وسرعة الافراج عنهما واعادتهما إلى أرض الوطن.
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