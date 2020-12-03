روسيا تسجل قفزة غير مسبوقة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

الخميس 3 ديسمبر 2020

سجلت روسيا قفزة غير مسبوقة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة.



وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي تسجيل 28145 إصابة جديدة مقارنة بيوم الأربعاء "25345" ليبلغ إجمالي عدد حالات "كوفيد 19" مليونين و375 ألفا و546 إصابة.

وأشار المركز إلى انخفاض في عدد الوفيات بعد تسجيل 554 حالة وفاة مقارنة بالأربعاء 589، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس من الوفيات إلى 41607 حالات مع تماثل 29502 مريض للشفاء خلال اليوم الماضي ليصل عدد المتعافين إلى مليون و859 ألفا و851 شخصا.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق وعلى خلفية تفشي فيروس "كورونا" بوتيرة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، توجيهات بإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد العدوى بدءا من أواخر الأسبوع المقبل.

إلى ذلك أعلن عمدة "موسكو" سيرجي سوبيانين عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لتطعيم سكان العاصمة الروسية من بعض الفئات ضد فيروس كورونا المستجد بدءا من الجمعة.