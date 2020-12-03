شكرا لقرائتكم خبر عن «واشنطن بوست»: الإدارة الأمريكية تستعد لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

كشف مصادر لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو، يعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية خلال أيام.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر للصحيفة، إنه إضافة إلى الكشف عن عقوبات جديدة على طهران، وبعد مناقشات داخلية مطولة، من المتوقع أن يعلن بومبيو عن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، إلى جانب خطوات أخرى لفرض عقوبات عليهم – وفقاً لـ”العربية.نت”-.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تم تطبيق القرار، فإن الأفراد والجماعات التي تتعامل مع الحوثيين، ستتعرض لعقوبات مالية واحتمال الملاحقة الجنائية، ما لم يتمكنوا من تأمين استثناءات من الحكومة الأمريكية.