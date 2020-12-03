شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا اليومية بأمريكا تقترب من عدد ضحايا 11 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 2000 حالة لليوم الثاني على التوالي مع اقتراب أخطر فصول العام بالنسبة للجائحة، إحيث من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة وفاة نحو ثلاثة آلاف شخص يوميا على مدى الشهرين المقبلين، وهو تقريبا نفس عدد الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وطبقا لبيانات رسمية بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 ثاني أعلى مستوياتها أمس الأربعاء حيث توفي 2811 شخصا وهو ما يقل بوفاة واحدة عن الرقم القياسي المسجل في 15 أبريل.

وسجلت الولايات المتحدة قرابة 200 ألف إصابة جديدة أمس الأربعاء فيما بلغ معدل دخول المستشفيات للعلاج من الفيروس مستوى قياسيا اقترب من 100 ألف مريض.

تأتي هذه البيانات بينما حذر روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء من أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير ستكون على الأرجح "أكثر الأوقات صعوبة في تاريخ الصحة العامة في هذا البلد".

وقال ريدفيلد خلال مناسبة استضافتها الغرفة الأمريكية للتجارة إن الولايات المتحدة قد تشهد وفاة نحو ثلاثة آلاف شخص يوميا على مدى الشهرين المقبلين.