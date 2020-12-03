الصحة تبحث مع شركة عالمية توريد لقاح كورونا الى العراق





واضافت، أنها "واحدة من المشتركين في التحالف الدولي للادوية واللقاحات وسيتم ايصاله للعراق باسرع وقت ممكن حال اطلاقه وتوريده للدول المشاركة ضمن التحالف الدولي للادوية واللقاحات". وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي بحث وبحضور مدير قسم التحصين مع شركة فايزر الامريكية الاجراءات اللوجستية لتوريد اللقاح الى العراق".واضافت، أنها "واحدة من المشتركين في التحالف الدولي للادوية واللقاحات وسيتم ايصاله للعراق باسرع وقت ممكن حال اطلاقه وتوريده للدول المشاركة ضمن التحالف الدولي للادوية واللقاحات".

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