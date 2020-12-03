للحصول على رموش طويلة بأسرع وقت إليك هذه الطريقة!

لذا، اغسلي يديك جيداً بالصابون والماء وبلّليهما بالقليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. دلّكي جفنيك بلطف لمدة 5 دقائق ثم نظّفيهما بواسطة قطعة من القطن النظيف. كرّري هذه العملية مرات عدة أسبوعياً إلى ان تحصلي على النتيجة التي تريدين، أي حتى تلاحظي أن رموشك أصبحت أكثر طولاً.ولكي تتمتعي برموش طويلة، من المفيد أيضاً أن تستخدمي بعض الزيوت مثل زيت الزيتون أو الخروع أو جوز الهند للعناية اليومية بها. ولهذا يمكنك أن تضعي القليل من أحد هذه الزيوت على رموشك قبل النوم، وقد تلاحظين الفرق والتغيير بعد مرور أسابيع قليلة.

كذلك من الضروري عدم نسيان الاهتمام بالنظام الغذائي وتزويد الجسم بالفيتامينات الضرورية التي تمنع تساقط الشعر. ومن المهم تناول الطعام المتوازن والصحي الذي يحتوي على البروتينات والأحماض الدهنية والمغنيزيوم.