للمشاركة في 'حوار المنامة'.. وزير الخارجية يصل البحرين

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسهخة منه، إن " وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل اليوم إلى البحرين للمُشارَكة في حوار المنامة المُنعقِد للفترة من الرابع إلى السادس من كانون الأول من العام الحاليّ".



واوضحت، أن "حوار المنامة ينعقد بشكل سنويٍّ في مملكة البحرين بمُشارَكة العديد من دول المنطقة والعالم بتنظيم المعهد الدوليِّ للدراسات الاستراتيجيّة؛ لتدارُس الواقع الأمنيِّ، والاقتصاديِّ، والسياسيِّ للمنطقة، والعالم".

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