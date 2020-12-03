توجيه اتهام لوزير داخلية ساركوزي في "أموال ليبيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت السلطات الفرنسية، الخميس، اتهاما لوزير داخلية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية الفساد.

وبات وزير الداخلية الفرنسي الأسبق كلود غيان متورطا في مؤامرة إجرامية على خلفية الاشتباه بحصول الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي على تمويل من معمر القذافي.

وغيان كان الذراع اليمنى لساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية من 2005 إلى 2007، قبل أن يصبح رئيسا من 2007 لغاية 2012.



وتولى غيان وزارة الداخلية بين 2011 و2012.

وساركوزي نفسه يمثل حاليا أمام القضاء بتهمة الفساد في قضية منفصلة.

وكانت وجهت له اتهامات في أكتوبر/تشرين الأول بالتورط في مؤامرة إجرامية على خلفية الاشتباه بحصول حملته الانتخابية على ملايين اليوروهات بشكل تمويل غير قانوني من القذافي.

وينفي ساركوزي البالغ 65 عاما الاتهامات ويقول إنه كان القوة المحركة للتدخل الدولي ضد القذافي الذي أطيح به في 2011.

ويواجه الرئيس الفرنسي الأسبق عددا من الدعاوى القضائية منذ مغادرته المنصب. واتهم أيضا بتخطي سقف الإنفاق في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2012 للفوز بولاية ثانية.

والإثنين، قال ساركوزي أثناء محاكمته في قضية محاولة رشوة قاض إنه ضحية سنوات من "التشهير".