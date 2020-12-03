وفاة ثالث برلماني عراقي بمضاعفات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي النائب العراقي عن تيار الحكمة الوطني علي العبودي، اليوم الخميس، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مسؤول العلاقات العامة في تيار الحكمة محمد الحسني، في حديث لـ"الخليج 365"، إن النائب عن تياره، علي العبودي "توفي اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا".



بهذا يرتفع عدد النواب الذين فارقوا الحياة بفيروس كورونا إلى 3، منذ تفشي الجائحة في العراق .

وتوفي في الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القيادي في منظمة بدر وعضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى، حسين جاسم الزهيري، بالفيروس خلال تلقيه العلاج بمستشفى في لبنان.





وتوفيت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى غيداء كمبش، في الـ10 من يونيو/تموز الماضي، بعد إصابتها بكورونا أيضاً.

وسبق لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن أعلن في يونيو/ حزيران الماضي، عن تفشي وباء كورونا داخل مجلس النواب، مؤكداً إصابة 20 نائباً مع عائلاتهم وأفراد حمايتهم بالفيروس.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن 558767 إصابة، منها 487863 حالة شفاء، و12361 وفاة.