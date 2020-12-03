محمد بن زايد: نستند إلى إرث ثري من القيم والنجاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية "إننا نستند إلى إرث ثري من القيم والنجاحات".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه "مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين".



وتابع في تغريدة على تويتر: "نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها.. وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للإمارات، إن بلاده تحتفل بهذه المناسبة في مرحلة فارقة في تاريخها، تقف خلالها موشحة بالفخر والعزة ومفعمة بالطموح والأمل ويملؤها التصميم على مواصلة مسيرة إنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات.

وتابع: "هذه المسيرة لن تتوقف، بإذن الله، مهما كانت الظروف والتحديات، لتؤكد أنها تجربة تنموية استثنائية خارج كل الحسابات والمعايير المتعارف عليها في تجارب التنمية في العالم كله قديماً وحديثاً".

وأوضح: "الإنسان هو المحور الأساسي لمشروعنا التنموي والبوصلة التي تتحرك وفقاً لها كل خططنا واستراتيجياتنا في الماضي والحاضر والمستقبل".