ولي عهد ابوظبي: مع بداية عام الخمسين نستذكر جهود المؤسسين ونمضي على نهجهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات تمضي على نهج الآباء المؤسسين بعزيمة وقوة وإرادة صلبة ، مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات وذلك مع بداية عام الخمسين لدولتنا.



وقال في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، : مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها ..وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا.

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