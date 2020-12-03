دولة الإمارات تعيد فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة غدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من الغد الموافق 4 ديسمبر 2020، وذلك مع مراعاة مجموعة من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة المصلين.



وأوضحت الهيئة السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وهي متران، وتنظيم حركة الدخول والخروج، مشرة إلى أن مدة الخطبة مع الصلاة لن تزيد على 10 دقائق.

وأكدت الهيئة ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب.

ونوهت إلى أنه سوف يستمر غلق أماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء والبرادات، ومن ثم ضرورة الوضوء في البيت.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تجنب حضور كبار المواطنين والمقيمين والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة ومن يعاني الأمراض التنفسية، وكل من يعاني ضعف المناعة.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بقراءة القرآن من المصحف الشخصي أو من الأجهزة الذكية إلى جانب تحميل تطبيقات المتابعة الصحية المعتمدة في الدولة وتفعيلها خلال الحضور للمسجد.