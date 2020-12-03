شكرا لقرائتكم إرهاب فرنسا.. الشرطة تباشر حملة تفتيش في المراكز الدينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باشرت الشرطة الفرنسية بحملة تفتيش تشمل عشرات المراكز الدينية، التي تشك فيها بنشر التطرف، بحسب ما صرح به وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وأشار الوزير إلى أن أي مركز ديني سيثبت نشره لخطابات التطرف سيتم غلقه بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المرتبطين به، وجاءت هذه العمليات بعد هجومين داميين قتل على إثرهما أربعة فرنسيين.