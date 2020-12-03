شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بـ«كورونا» بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله-رويترز أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الخميس، تسجيل 2738 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في أكبر زيادة يومية منذ بدء انتشار الجائحة، فيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المواطنين بوضع الكمامات.

وقالت الكيلة إنه جرى تسجيل 19 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأضافت أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 827 حالة. وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم الخامس إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمواجهة انتشار الفيروس.

وقررت الحكومة أن يكون الإغلاق شاملاً يومي الجمعة والسبت القادمين مع العودة إلى الإغلاق الجزئي باقي أيام الأسبوع.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الليلة الماضية، كلمة عبر التلفزيون دعا فيها المواطنين إلى الالتزام بوضع الكمامة.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «أعطيت تعليماتي للحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر هذا المنحى العالي للإصابات مهما كان الثمن».

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 106333 إصابة تعافى منها 81062 وتوفي 874.

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