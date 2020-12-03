شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تتارستان يستقبل وفد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، وفد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس، وذلك ضمن زيارة وفد المجلس إلى روسيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وجمهورية تتارستان، والاطلاع على سير المشاريع المشتركة بين المجلس والمؤسسات الدينية في الجمهورية، وكذلك مناقشة القضايا التي تهم المجتمع المسلم، فضلاً عن مكافحة خطاب الكراهية والتطرف.

وأهدى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تتارستان «سجادة السلام»، التي هي جزء من مشروع سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان، الداعم لنساء الريف الأفغانيات، حيث يسعى هذا المشروع الإماراتي لتعزيز حوار الحضارات والانفتاح على الآخر وإرساء قيم التسامح والتعايش في العالم.

وحفلت زيارة المجلس إلى روسيا الاتحادية بعدة لقاءات مهمة مع شخصيات رفيعة المستوى، واجتماعات وأنشطة فعالة، من أجل تعزيز العلاقات ودعم جهود المسلمين حول العالم ومناقشة أحوالهم، وكذلك العمل على نشر قيم السلام والتسامح في العالم لما فيه خير البشرية جمعاء.

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور علي النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، فضيلة الشيخ كامل سميع الله، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان ومفتي الجمهورية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما، وناقشا القضايا التي تهم المجتمع المسلم، وكذلك إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش في العالم، كما أهدى رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مفتي تتارستان «سجادة السلام».

وزخرت الزيارة أيضاً باجتماع مهم بين وفد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة برئاسة الدكتور علي النعيمي، ووفد الجامعة الإسلامية الروسية في كازان، برئاسة الدكتور رفيق محمدشين، رئيس الجامعة، من أجل تعزيز العلاقات والتعاون بين الطرفين، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، والتأكيد على الانتماء للدين والولاء للوطن.

وقدم الدكتور علي راشد النعيمي محاضرةً لطلبة الجامعة الإسلامية الروسية في كازان، تناول فيها عدة مواضيع ومحاور عن المجتمعات المسلمة في روسيا الاتحادية والعالم، مؤكداً ضرورة تعزيز سبل ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة ونشر مبادئ الاعتدال والانتماء للوطن واحترام القانون والحوار والتعايش مع الأديان والثقافات الأخرى.

والتقى علي النعيمي، وفد أكاديمية بلغار الإسلامية في تتارستان، برئاسة دانيار عبدالرحمانوف، مدير الأكاديمية، حيث دار اللقاء حول تفعيل اتفاقية الشراكة مع المجلس، وتطوير التعليم الإسلامي ومشاريع دعم الطلبة، وتصنيف المخطوطات الإسلامية.

وتُوجت زيارة المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إلى تتارستان بلقاء المسؤولين في دار خزر للنشر والإعلام، التابعة للإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان، من أجل الاطلاع على جهود الإدارة الدينية في التعريف بالثقافة الإسلامية والمخطوطات والخطاب الديني في وسائل الإعلام، وكذلك تعزيز سبل التعاون مع المجلس.

وفي العاصمة الروسية موسكو، اجتمع رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، مع ألماز راويليفيتش، نائب مدير إدارة تعاون دائرة السياسة الداخلية لمكتب الرئيس الروسي مع المنظمات الدينية في صندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلوم والتعليم بروسيا الاتحادية، من أجل تعزيز سبل تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين، ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع المسلم في روسيا الاتحادية في شؤون التعليم والمجتمع، ونشر قيم التعايش والتسامح.. ومن أبرز محطات الاجتماع كان إهداء «سجادة السلام»، بالإضافة لدرع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

كما التقى الدكتور علي راشد النعيمي، اليكبيروف اليكبيك كالابيكافيش، مدير معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو، وبحثا تفعيل اتفاقية التعاون المشترك مع المجلس، ودعم مشاريع البحث العلمي، وتصنيف المخطوطات الإسلامية.

جدير بالذكر أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية، ويتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً له.

(وام )