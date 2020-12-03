شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن راشد.. فتح جسر جوي لإغاثة الفارين من إثيوبيا إلى السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الخميس، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتسّير طائرتين إضافيتين تحملان مساعدات إنسانية لدعم وإغاثة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الفارين من إثيوبيا إلى السودان، معلنة بذلك فتح جسر جوي إنساني لنقل مواد الإغاثة.

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