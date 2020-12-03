شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة الفجيرة للصيد «بالكاياك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أسدل الستار على منافسات النسخة الثانية من بطولة الفجيرة لصيد الأسماك بالكاياك، التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الأربعاء، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني، بمشاركة أكثر من 50 متسابقاً يمثلون مختلف الجنسيات وسط أجواء مفعمة بالحماس والإثارة أسهمت في إضفاء المزيد من النجاح، استطاع خلالها المتسابق أنجلو كابيدو من جنوب إفريقيا الظفر بالمركز الأول عبر اصطياده سمكة كبيرة بلغ وزنها 8 كجم، وحل الأسترالي شاهين زاري في المركز الثاني بسمكة بلغت 32.5 كجم، وجاء بوتون بلون من الفلبين في المركز الثالث بسمكة بلغت 78.3 كجم، وفي فئة أطول سمكة توج الفلبيني جيسي أسكوبيس بالمركز الأول بسمكة طولها 100 سم، وحل مواطنه خوسي لويس في المركز الثاني بسمكة 55 سم، واحتل الأمريكي رين فازكويس المركز الثالث بسمكة 54 سم، أما في فئة السيدات كان المركز الأول من نصيب سحر زاري من أستراليا، وماريا جاكينتو من الفلبين في المركز الثاني، ومواطنتها شارم ابيفيل في المركز الثالث.

وتوج أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الفائزين بالمراكز الأولى، وأعرب عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققته البطولة في نسختها الثانية مما يبشر باستمرارها سنوياً بهدف تنويع الأنشطة البحرية وإنعاش النواحي السياحية والاجتماعية، فضلاً عن استقطاب الأجيال الجديدة لممارسة هذه الرياضة الأصيلة في تراثنا،.

وأضاف أن الفجيرة دائماً على العهد في تنظيم واستضافة كبريات البطولات العالمية والمحلية في شتى الألعاب بسواعد أبنائها المخلصين، مشيراً إلى أن روزنامة النادي تضم هذا الموسم مجموعة من الفعاليات والسباقات البحرية سوف يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة أبرزها بطولة العالم للزوارق السريعة «الاكس كات» وسباقات القوارب الشراعية والتجديف علاوة على مسابقات الغوص المحلية.