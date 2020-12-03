شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تدعو لحضور جلسات منتداها العالمي للتميّز 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



وجهت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدعوة لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة والمهتمين من داخل دولة الإمارات وخارجها للمشاركة في «منتداها العالمي للتميّز 2020» والذي تنظمه يوم الاثنين، 7 ديسمبر الجاري، من 9:30 صباحاً حتى 3 مساءً عبر منصة افتراضية، تحت عنوان «التميّز التشغيلي وإدارة الأزمات - مرحلة كوفيد - 19 وما بعدها والدروس المستفادة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة والمياه والموارد البشرية، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبيwww.dewa.gov.ae

وحول تنظيم المنتدى قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: «التحديات التي شهدتها مختلف القطاعات نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19 فرضت على المؤسسات الارتقاء بمنظومة عملها لتكون أكثر مرونة ورشاقة لمواكبة التغيرات المتسارعة، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى في مشاركة المعارف العالمية المكتسبة لدى المؤسسات الخدماتية خلال فترة الجائحة ونشر أفضل ممارسات التميز المستدام بين جميع المعنيين، إضافة إلى تعزيز ثقافة التميز لدى المؤسسات عبر توفير منصة لمناقشة الحلول العملية لبعض التحديات المستجدة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المثبتة في مجال التميز».

يتناول المنتدى ثلاثة محاور رئيسية: «دور الرشاقة المؤسسية، واستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية في الأوقات غير المعتادة والواقع الجديد للعمل»، ويناقش المشاركون في هذه الجلسة التجارب الإقليمية والدولية للمؤسسات الخدماتية في المملكة العربية السعودية، وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي وكوريا الجنوبية، في التعامل مع أزمة كوفيد- 19 وغيرها من الأزمات، أما المحور الثاني فيتناول «كفاءة المياه وإدارة شبكات المياه – أفضل الممارسات للحد من الفاقد في المياه»، ويناقش الحلول العملية الممكنة لتقليل الفاقد في المياه والسيطرة عليه بطريقة مُستدامة وفعّالة من حيث التكلفة، فيما يركز محور «إدارة رأس المال البشري قبل وبعد كوفيد-19»، على جهود إدارات الموارد البشرية لتحقيق التوازن بين استمرارية الأعمال والعوامل الإنسانية التي يجب مراعاتها في ظل تداعيات جائحة كورونا.