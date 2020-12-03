"اقتصادية البرلمان" تناقش الأحد اتفاقية مع أمريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعًا يوم الأحد المقبل، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/9/2019. وينعقد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والعلاقات الخارجية. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير قد وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بعد مناقشة اللجنة بنود المشروع والعقد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف العالمى تويوتا بولوريه إن واي كيه، حيث عرض رئيس الهيئة الاقتصادية العوائد الاستثمارية والاقتصادية من المشروع وكذلك فرص العمل التى يوفرها.

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