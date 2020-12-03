شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يلتقى مسئولى الإدارة التعليمية بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد صباح اليوم الخميس، النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماع مع مسئولي الإدارة التعليمية بدار السلام والبساتين، بمدرسة القاهرة الفنية المعمارية بدار السلام.

وحضر الاجتماع كلا من عبد العزيز حسن، مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، وحسن الصعيدى، وكيل الإدارة التعليمية بدار السلام والبساتين، وفاطمة حسان، مدير التعليم الخاص، بالإضافة لعدد كبير من المديرين والإداريين بالمدرسة.

ووجه محمد تيسير مطر، رسالة إلى مسئولي التعليم بدار السلام والسباتين، قائلا: "أدعمكم بقوة فأنتم معلمو الأجيال، ورمز العلم والمعرفة وتعتبرون بمثابة الآباء لنا جميعا".

واتفق محمد تيسير مطر، مع مسئولي الإدارة التعليمية على عملية بدء تطوير المسرح بمدرسة المعمارية بدار السلام لتكون جاهزة للاستقبال التلاميذ، كما تم الاتفاق على السعي في عملية فصل الإدارة التعليمية لدار السلام عن البساتين لتصبح هناك إدارتين تعليمتين لكل منطقة تعليمية، مؤكدا على دعمه المطلق للعملية التعليمية، مضيفا: "نهضة مصر تبدأ من خلال الاهتمام بالتعليم".



النائب محمد تيسير مطر خلال اجتماعه بمسئولى الادارة التعليمية بدار السلام والبساتين



جانب من اللقاء

النائب محمد تيسير مطر وعبد العزيز حسن مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية

اللقاء



تفقد المسرح



مدرسة دار السلام التعليمية