شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تقول عنك قنوات الأخبار؟.. الجزيرة تغزو فيس بوك عبر تطبيق خبيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو فيسبوك عبر الأيام الماضية تطبيق ترفيهى بعنوان "ماذا تقول عنك قنوات الأخبار؟"، لا تأتى نتائجه سوى بشعار قناة الجزيرة المُمولة قطريًا، ما عمل على نشر شعارها والبانر الخاص بأخبارها.

وللأسف انساق المستخدمون لاستخدام هذا التطبيق على أنه أمرًا ترفيهيًا، دون الانتباه إلى نتيجة هذا الاستخدام، الذي ساعد على الترويج لهذه القناة القطرية الداعمة للإرهاب والتطرف عبر سنوات طويلة، حيث أصبح فيسبوك فى ساعات قليلة ساحة مليئة بشعارها، وهو ما أكد الخبراء والمتخصصون في مجال تكنولوجيا المعلومات والإعلام الجديد على أنه وسيلة لإعادة إحياء قناة الجزيرة بعد أن فقدت مصداقيتها ومهنيتها.

وعلى الفور انتبه بعض المستخدمين لمثل هذه الآلية وضرورة الوعي لمثل هذه الأساليب المُغرضة، وبدأوا في حثّ بعضهم البعض عن العزوف عن استخدام هذا التطبيق، حتى لا يكونوا وسيلة لتحقيق أهداف الجزيرة الخبيثة أو داعميها.