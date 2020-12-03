شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أفرزت كواد سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التجارب الحوارية الهامة على الصعيد السياسى أفرزت كوادر شبابية حزبية ومستقلة مؤهلين للقيادة سواء على المستوى البرلمانى والسياسى والتنفيذى، كما أنها تجربة ساهمت فى رفع سقف أحلام الشباب فى مصر.

وذكر تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، في بيان اليوم الخميس:"هذه التجربة حققت فائدة لغالبية الأحزاب السياسية من خلال تبادل الخبرات وأيضا تبادل الأفكار والآراء لأن مصر فى هذه المرحلة فى اشد الحاجة إلى مثل هذه التجربة السياسية الحوارية وأيضا ابراز دور الشباب فى القيادة وهو الأمر الذى ركز عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية وحرصه على تمكين الشباب سياسيا وتنفيذيا".

وأشار تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين والاعضاء بمجلس الشيوخ أثبتوا وجودهم منذ الجلسة الأولى وخلال عمل لجنة إعداد لائحة المجلس واتفقوا على منهج العمل الجماعى بعد اختيار متحدث سياسى ومتحدث إعلامى لأن الرأي العام يتابع هذه التجربة ويترقب أداء أعضاء التنسيقية داخل مجلس الشيوخ".

وحيا تيسير مطر جميع القائمين على هذه التجربة وأيضا جميع الشباب اعضاء التنسيقية من الحزبيين والمستقلين نظرا لأنها تجربة فريدة من نوعها فى حياتنا السياسية".