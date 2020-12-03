شكرا لقرائتكم خبر عن زوار الفجر فى تركيا.. شرطة أردوغان تداهم منازل الأتراك فجرًا فى إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتقلت الشرطة التركية عددًا من المواطنين من مدينة إسطنبول إثر حملة مداهمات لمنازل الأتراك فجر اليوم، بحجة مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي، وفقا لما ذكره موقع تركيا.

وقد نفذت فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عمليات أمنية على منازل الأتراك، وحملة مداهمات واسعة.

وأشار الموقع إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمه، ومواد رقمية.

ويوم أمس، اعتقلت السلطات التركية 18 شخصًا، في العاصمة أنقرة، بزعم وجود صلات بينهم وبين تنظيم داعش، بعد أن شنت القوات التركية عملية أمنية ضد 20 شخصًا.