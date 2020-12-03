أنتونوف: مازلنا نمتلك الوقت الكافي لتمديد معاهدة ستارت الجديدة مع أمريكا

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن مازال هناك وقت كافٍ لتمديدة معاهدة "ستارت" الجديدة الخاصة بتقليص الترسانة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
في سبيل تمديد المعاهدة، مُؤكدًا أن موسكو تمتلك فريق تفاوضي ممتاز في القضايا المتعلقة بملف الحد من التسلح.
وأعرب أنتونوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن استعداده لمواصلة المفاوضات بين الجانبين الروسي والأمريكي
تمديد محتمل للمعاهدة.. موضحًا "أجل.. نحن على اتصال وثيق مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون الحد من التسلح مارشال بيلينجسلي، المفوض الرئيسي لهذا الملف من الجانب الأمريكي".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن موسكو لا تزال تشارك في مفاوضات مع الإدارة الأمريكية الراهنة لضمان
وأكد أنتونوف أن الجانبين يتبادلان مقتراحاتهما بشأن تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة، مختتمًا قوله بـ"إن الحوار لا يزال قائما بيننا.. ونأمل أن نستمر في ذلك بالمستقبل القريب".
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