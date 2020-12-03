معهد روبرت كوخ يُحذر من شدة انتشار كورونا بألمانيا

حذر لوثر ويلر رئيس معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية، اليوم /الخميس/ من أن شدة انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) ما تزال مرتفعة رغم نجاح البلاد في السيطرة على معدلات العدوى مؤخرا.



وقال ويلر -حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية- إنه رغم نجاح البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية في تحقيق ثبات فيما يخص معدلات العدوى إلا أن أعداد المصابين لا تزال مرتفعة ولم تشهد انخفاضا بعد، وتابع أن حصيلة الوفيات

تشهد تزايدا أسبوعيا في البلاد وأن المستشفيات في بعض المناطق باتت على حافة الهاوية.



وسجلت ألمانيا 22 ألفا و46 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما تخطى إجمالي الإصابات مليون ومائة ألف حالة، وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا تمديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد حتى 10 من يناير المقبل.

وتعتزم السلطات الصحية في ألمانيا تطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مطلع العام المقبل.

وقال وزير الصحة الألماني إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن من فيروس كورونا في يناير، في الوقت الذي تكافح فيه أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان موجة ثانية من تفشي الفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.