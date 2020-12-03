السنغال تُسجل 44 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم /الخميس/ - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 16 ألفًا و217 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 335 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 30 حالة شفاء ليصل

إجمالي عدد المتعافين إلى 15 ألفًا و697 حالة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السنغالية، الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الآن إلى 16 ألفًا و107 حالة.



وذكرت الإذاعة السنغالية - نقلا

عن بيان لوزارة الصحة - أنه بعد إجراء 680 فحصا تم تسجيل 18 إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما تعافت 20 حالة؛ لترتفع حالات الشفاء إلى 15 ألفا و627 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 333 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.