بسبب كورونا.. المغرب يُقرر تمديد الطوارئ الصحية إلى 10 يناير المُقبل

قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم /الخميس، في العاصمة الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
4 أسابيع إضافية.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة لمواجهة "كوفيد ـ 19"، معلنا استمرارها مدة
ويهدف مشروع القرار ، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة المغربية من 10 ديسمبر الجاري إلى 10 يناير المقبل.
كافة الإجراءات المناسبة، بما يتلاءم مع هذه البيانات المتاحة، بالإضافة إلى منح مسؤلي المناطق والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي كل في حدود مسؤلياته.
ومنحت مواد مشروع القرار وزارة الداخلية اتخاذ
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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