إيطاليا تشدد شروط التنقل لمنع موجة ثالثة من تفشي كورونا

سيف اليزيد - أصدرت الحكومة الإيطالية، ليل الأربعاء، مرسوماً يقضي بتشديد شروط التنقل خلال احتفالات الميلاد ورأس السنة، لمنع حدوث موجة ثالثة من تفشي وباء كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واعتباراً من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير المقبل، سيمنع التنقل بين أقاليم إيطاليا العشرين إلا لأسباب صحية أو من أجل العمل.

كان التنقل مسموحاً بين مناطق صنف خطر الوباء فيها على أنه معتدل أو «أصفر»، لكنه كان ممنوعاً بين مناطق يصنف الوضع فيها على أنه آخذ بالتدهور (برتقالي)، أو خطير (أحمر).

بالإضافة إلى ذلك، سيمنع في 25 و26 ديسمبر وفي الأول من يناير التنقل خارج المدينة أو البلدة، إلا لأسباب صحية أو من أجل العمل.

وإيطاليا أول بلد أوروبي تفشى فيه الوباء بشكل خطير، وتسجل ثاني أكبر حصيلة وفيات في القارة بعد بريطانيا بلغت 57 ألف وفاة، فيما تخشى الحكومة من موجة ثالثة بعد الأعياد، ما لم تتخذ تدابير صارمة، في وقت وصلت الموجة الثانية أصلاً إلى ذروتها.

وسيوقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على قانون مفصل أكثر، وفق وسائل الإعلام الإيطالية، سيتم بموجبه العمل بحظر تجول اعتباراً من الساعة 21,00 ت غ.

وقد يتضمن أيضاً فرض حجر على الإيطاليين العائدين من الخارج خلال هذه المرحلة، وإغلاق مدرجات التزلج والمصاعد الكهربائية فيها.