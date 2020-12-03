إسرائيل تستعد لفتح سفارتها في البحرين قبل نهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

تستعد إسرائيل لفتح سفارة لها في العاصمة البحرينية المنامة، قبل نهاية العام الجاري ، حسب ما أفادت به مصادر في الخارجية الإسرائيلية .

ونقل موقع ”واللا“ العبري، مساء الأربعاء، عن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية، لم يحدد هويتهم، قولهم إن الموعد المرجح هو قبل نهاية العام.

وأفادت المصادر بأن ”دبلوماسيين اثنين من إسرائيل يتواجدان حاليا في المنامة لتولي شؤون السفارة الجديدة حتى وصول سفير دائم“.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أعلن، الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك بالقدس الغربية، مع وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد الزياني، أنه ينوي زيارة المنامة قريبا، لافتتاح سفارة إسرائيل هناك.

ووقّعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد التوقيع على إعلان تطبيع العلاقات في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي 18 أكتوبر تشرين الأول، وصلت أول رحلة طيران تجارية إسرائيلية البحرين، وحملت على متنها وفد ضم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.