ضحى مستقيم.. شابة تجمع ممثلين مخضرمين في عمل جديد

يشارك ممثلون مخضرمون في عمل سينمائي جديد، تقوده المخرجة الشابة، ضحى مستقيم، وتصور مشاهده في الوقت الحالي.
ويشارك في العمل كل من رفيق بوبكر، وطارق البخاري، وناصر أقباب، وآخرون، تحت إشراف ضحى، التي لا يتعدى عمرها 21 سنة.
ويحمل الفيلم الجديد عنوان “وداعا فرنسا”، وهو أولى تجارب المخرجة الشابة في عالم السينما والإخراج.
ووصف رفيق بوبكر، المخرجة الشابة ضحى مستقيم، بأنها موهوبة، مشاركا بعض الصور من كواليس التصوير، عبر حسابه على أنستغرام.
واستعادت عجلة الإنتاج السينمائي، والتلفزي سيرورتها العادية، بعدما توقفت لأشهر جراء الجائحة، بل شهدت رجوعا مكثفا لمواقع التصوير.
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