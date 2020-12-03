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شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مصاب بكورونا في إيران والان مع التفاصيل
الخميس 3 ديسمبر 2020
تجاوز عدد المصابين بكوفيد-19 في إيران الخميس عتبة المليون وفق الأرقام الرسمية، في حين تنظر الحكومة في تخفيف القيود المفروضة في مناطق عدة بالبلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسجلت في إيران 13922 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون وثلاثة آلاف و494 إصابة، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري عبر التلفزيون الحكومي.
وواجهت إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الوباء، ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات خلال الأشهر الماضية، كالذي تشهده بقية دول العالم.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن متوسط الوفيات اليومي خلال نوفمبر بلغ 400 في إيران البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.
ومنذ ظهوره في فبراير، أسفر الوباء عن وفاة 49 ألفا و348 شخصا في إيران حسب الأرقام الرسمية.
إلا أن هذه الأرقام أدنى من الواقع بكثير، حتى باعتراف بعض المسؤولين مثل وزير الصحة سعيد نمقي.
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