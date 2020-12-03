برلمان إثيوبيا يصادق على اتفاق "الطاقة النووية" مع روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادق البرلمان الإثيوبي، الخميس، على مشروع اتفاق مع الحكومة الروسية بشأن استخدام الطاقة النووية بين البلدين للأغراض السلمية.

وقال البرلمان، في بيان، اطلعت عليه ”الخليج 365”، إن المجلس صادق اليوم في جلسته العادية على مشروع اتفاق مع الحكومة الروسية بشأن استخدام الطاقة النووية بين البلدين للأغراض السلمية.

وأكد أن هذه الاتفاقية ستساعد في نقل المعرفة والخبرات لإثيوبيا في هذا المجال.

وكانت وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية، قدمت مشروعا لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بالتعاون مع روسيا لمجلس الوزراء الإثيوبي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووافق مجلس الوزراء على المشروع تماشياً مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إمكانية التعاون والشراكة لتمكين إثيوبيا من الحصول على الطاقة النووية السلمية، وذلك خلال مباحثات جرت على هامش أعمال منتدى روسيا - أفريقيا في منتجع سوتشي أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وعقب المباحثات، شهد الجانبان توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مختلف القطاعات، بموجبها ستدعم الحكومة الروسية إثيوبيا في مجال استخدام الطاقة النووية سلميا.

وتسعى إثيوبيا في تعاونها مع الحكومة الروسية لاستخدام التكنولوجيا النووية في تطوير مجالها الزراعي، وهو ما يساعد في إضافة القيمة على المنتجات الزراعية الإثيوبية وتحسينها كماً ونوعاً.

وستبدأ المرحلة الأولى من التعاون في إقامة المشروع بتدريب وتأهيل كوادر إثيوبية في هذا المجال.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها ”الخليج 365”، فإن إثيوبيا تسعى أيضا لتوظيف التكنولوجيا النووية لقطاع الصحة مثل علاج السرطان وغيرها من المجالات التي مازالت البلاد تعاني من عدم توفرها وتكلفها مبالغ مالية كبيرة.

وتعمد إثيوبيا في الوقت الراهن على إنتاج الطاقة من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح وتسعى إلى تنويع مصادرها لتغطية حاجة البلاد المتزايدة، وهو ما دفعها إلى التوجه نحو روسيا للتعاون في إقامة مشروع للطاقة النووية.

