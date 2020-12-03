الإعدام لقاتل رجل أمن بالسعودية.. والسجن لـ11 آخرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة سعودية، الخميس، حكمًا بالإعدام بحق شخص قتل رجل أمن، وعاقبت 11 متهما، في نفس القضية، بالسجن من 8 إلى 20 سنة.
وكشفت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية ، عبر حسابها على موقع "تويتر"، عن أن تلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية "جاءت بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب"، موضحة أن "الحادثة وقعت قبل 8 سنوات".
كما أدانت المحكمة المتهمين باستعمال وحيازة أسلحة نارية مع ذخائرها للإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقل مبالغ مالية لدعم الخلية الإرهابية، وقيام أحدهم بمحاولة تهريب عدة أشخاص من السعودية إلى اليمن.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين نقضوا ما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.
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