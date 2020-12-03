شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة قياسية لوفيات كورونا في اميركا والاصابات الجديدة تتجاوز مئة ألف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في وقت واحد بمستشفيات الولايات المتحدة عتبة المئة ألف شخص وهي المرة الأولى منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد شهر أبريل الماضي.



وفيما يزيد عدد الإصابات اليومية عن 150 ألفا، تبدي السلطات قلقها من تفاقم الوضع بعد أيام من الاحتفال بعيد الشكر.

وعلى صعيد الوفيات، سجلت البلاد رقما قياسيا مساء الأربعاء بعد وفاة أكثر من 2700 شخص خلال 24 ساعة الماضية.

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