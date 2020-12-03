الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن التكفل بمصاريف العلاجات المتعلقة بكوفيد-19

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، عن التكفل بمصاريف العلاجات المتعلقة بوباء كوفيد-19 ، في إطار التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2020 .

وذكر الصندوق في بلاغ له، أنه سيتم تعويض مصاريف العلاجات، أو تحملها طبقا للتعريفة الوطنية المرجعية الجاري بها العمل، أخذا بعين الاعتبار البروتوكول الصادر عن وزارة الصحة، والذي يعتبر القاعدة الأساس لتحمل هذه المصاريف.

وحسب الصندوق، فإن اختبار الإصابة بكورونا (PCR) ليس قابلا بعد للتعويض، وسيتم الشروع في تعويضه بمجرد تحديد التعريفة والإجراءات الواجب إتباعها لهذا الغرض، وذلك بالاتفاق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي .

وللمزيد من المعلومات والتوضيحات، فقد وضع الصندوق الرقمين الهاتفيين التاليين : 00 72 200 080 أو 33 33 203 080.