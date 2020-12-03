صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2021.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 8 مستشارين، ومعارضة 3 آخرين.
وكانت الفرق، والمجموعة البرلمانية في مجلس المستشارين قد تقدمت بحوالي 202 تعديلا على مشروع قانون المالية لعام 2021، لكن لم يتم قبول سوى 24 منها خلال عملية التصويت، التي جرت بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
يذكر أن مجلس المستشارين سيخصص، يوم غد الجمعة، للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ومناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق، والمجموعة، وجواب الحكومة عنها، والتصويت بشكل إجمالي على الجزء الثاني، تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والتصويت على مشروع القانون المالي برمته.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المالية في مجلس المستشارين تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.