احتجاجات بني تدجيت.. استئنافية وجدة تخفف أحكام المعتقلين

قضت محكمة الاستئناف في وجدة، صباح اليوم الخميس، بتعديل الحكم الابتدائي على معتقلي بني تدجيت، على خلفية احتجاجات عرفتها المنطقة، قبل أشهر.

وقضت استئنافية وجدة في السجن، سبعة أشهر، نافذة في حق الناشط العزوزي خالد، بعد تبرئته من تهمة إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف في حقهما، وقضت في حق الناشط السعيدي عبد الله بأربعة أشهر نافذة، بعد تبرئته كذلك من تهمة إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف في حقهما، حيث سيغادر السجن بعد 17يوما تقريبا.

وقال عبد الحق بنقادي، المحامي في هيأة وجدة، والمتابع للقضية، إن المحكمة قضت في حق الناشطين كادي، والهداجي، بما قضيا من عقوبة، وهي حوالي ثلاثة أشهر ونصف لحد الآن، وسيغادران السجن هذا اليوم، أما الناشطان الشيغيات، والشهبي، فقد تم تأييد الحكم الابتدائي مع تبرئتهما من تهمة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وسبق لهما أن أنهيا عقوبتهما.

وكانت منطقة بني تجيت إقليم بوعرفة قد عرفت، قبل أشهر، احتجاج مجموعة من حملة الشهادات من أبناء المنطقة، انتهت باعتقال 7 أشخاص اعتصموا بمقر دائرة بني تدجيت، حيث جرى نقلهم نحو سجن بوعرفة.

وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان قد عبر في بيان له عن تضامنه المطلق مع عائلات العاطلين المعتقلين على خلفية احتجاجات بلدة بني تجيت إقليم بوعرفة، مطالبا بإطلاق سراح كافة نشطائها المعتقلين.