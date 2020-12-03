وهبي: يجب أن نساعد الأحزاب على الحضور في البرلمان ولا مشكل أن يصبح للأقليات رأي- فيديو

عاد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ليثير نقاش القاسم الانتخابي، مدافعا عن تعديله، بحجة فتح الباب أمام مختلف الأحزاب لتمثيل نفسها تحت قبة البرلمان، وإنقاذ أحزاب وطنية.

وقال وهبي، في حديثه مساء أمس الأربعاء في ندروة لحزبه بطنجة، أنه دافع على تعديل القاسم الانتخابي داخل حزبه، ورفضه المكتب السياسي، وبسبب الخلاف تم تأجيل اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.

وأوضح وهبي، أنه طالب من قبل بالتخلي عن العتبة الانتخابية، “لأن هناك أحزاب مهددة بالاندثار، ولن يصبح لها وجود وهي أحزاب وطنية”، مضيفا أن “الأخطر على الديمقراطية أن نصبح حزبين ونقوم بصراع الديكة”.

وعبر وهبي عن رغبته في أن تصبح جل الأحزاب والتيارات ممثلة تحت قبة البرلمان، وقال “أحبذ تكون حتى للأقلية تمثيلية وتصبح الأحزاب كلها ممثلة، لأن البرلمان هو مجال النقاش السياسي”.