حصيلة قياسية لوفيات كورونا في اميركا والاصابات الجديدة تتجاوز مئة ألف

الخميس 3 ديسمبر 2020

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في وقت واحد بمستشفيات الولايات المتحدة عتبة المئة ألف شخص وهي المرة الأولى منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد شهر أبريل الماضي.



وفيما يزيد عدد الإصابات اليومية عن 150 ألفا، تبدي السلطات قلقها من تفاقم الوضع بعد أيام من الاحتفال بعيد الشكر.

وعلى صعيد الوفيات، سجلت البلاد رقما قياسيا مساء الأربعاء بعد وفاة أكثر من 2700 شخص خلال 24 ساعة الماضية.