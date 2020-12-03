شكرا لقرائتكم خبر عن 124 الف إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان والان مع التفاصيل

الخميس 3 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 124329 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1435 ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 115866 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 92.2 بالمائة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 25 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 202 وعدد المنومين في العناية المركزة 106 منومين.

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