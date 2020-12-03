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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يعين سفراء جددا بعدة دول بينها الإمارات ومصر والان مع التفاصيل
الخميس 3 ديسمبر 2020
أصدر هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، مرسومين بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي وتعيين مندوب دائم باليونسكو.
وشمل المرسوم الأول نقل الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي من السعودية ليكون سفيرا فوق العادة لعمان لدى دولة الإمارات.
كما شمل اختيار عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى مصر ومندوبا دائما بالجامعة العربية.
فيما تم اختيار موسى بن حمدان بن موسى الطائي سفيرا لدى الولايات المتحدة، والشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفيرا لدى الأردن، وفيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفيرًا لدى السعودية ومندوبا للسلطنة لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.
وشمل المرسوم اختيار صالح بن سليمان الحارثي سفيرًا لدى إريتريا، ومبارك بن سالم بن علي الزكواني سفيرًا لدى مدغشقر، وعلي بن عبدالله بن سالم المحروقي سفيرا لدى سيشل، ومحمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي سفيرا لدى أستراليا.
بينما شمل المرسوم الثاني تعيين الدكتور حمد بن سيف الهمامي مندوبا دائما للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
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