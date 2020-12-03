شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مؤتمر حول استراتيجية اعادة بناء قدرات خفر السواحل اليمنية والان مع التفاصيل

الخميس 3 ديسمبر 2020 عقدت مصلحة خفر السواحل اليمنية بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية اليوم مؤتمر حول "اطلاق استراتيجية اعادة بناء قدرات خفر السواحل اليمنية" بمشاركة 25 دولة ومنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض المشاركون تهديدات الامن البحري في المنطقة وفي مقدمتها عمليات تهريب الاسلحة والمخدرات والهجرة الغير المشروعة والاتجار بالبشر. ويأتي انعقاد المؤتمر في اطار المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس المصلحة لغرض مواصلة حشد الجهود المحلية والاقليمية والدولية لاعادة فاعلية دور خفر لسواحل لتأمين الموانئ والسواحل والجزر اليمنية. وأكد رئيس المصلحة اللواء الركن خالد القملي على اهمية تقديم الدعم اللازم لخفر السواحل اليمنية وفقا لاستراتيجية المصلحة التي تم استعراضها والتي تهدف لاعادة بناء القدرات في كافة المجالات لتحقيق الامن البحري الوطني والاسهام الفعال في تعزيز الامن البحري الاقليمي والدولي. وأعرب عن تطلع اليمن للحصول على دعم في مجال صيانة زوارق الدوريات وتوفير قطع الغيار اللازمة واعادة ترميم البنى التحتية التي تضررت نتيجة الحرب الدائرة في البلد ورفد المصلحة بزوارق كبيرة للقيام بالدوريات البحرية الطويلة في المياة الاقليمية اليمنية وخارجها لاحباط وضبط عمليات التهريب بكافة انواعها وتقديم مرتكبيها للعدالة.

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