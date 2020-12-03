شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا تبدأ تطعيم لقاح كورونا أول يناير والان نبدء بالتفاصيل

وافقت الحكومة الفنلندية اليوم الخميس ، على استراتيجية قومية لتطعيمات كوفيد-19 وإنها تعتزم تطعيم جميع المواطنين على أن تبدأ بتطعيم طاقم منتقى من العاملين بالرعاية الصحية اعتبارا من يناير المقبل .

وتشتري فنلندا اللقاحات في إطار المشروع المشترك للاتحاد الأوروبي الذي سيتم فيه تقاسم الإمدادات بين مختلف البلدان بما يتناسب مع عدد سكانها.

وقالت سلطات الصحة العامة في فنلندا إن الدولة ستحصل على 3.6 مليون جرعة بموجب الاتفاقات التي أقرتها المفوضية الأوروبية حتى الآن، وهذه الكمية كافية لإعطاء الجرعتين اللازمتين لنحو 1.8 مليون مواطن من بين سكان فنلندا الذين يقدر عددهم بنحو 5.5 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن عمليات الشراء سوف تستمر.

وأوضحت الحكومة أن العاملين بالرعاية الطبية الذين يعالجون مرضى كوفيد-19 أو يعملون في دور رعاية كبار السن سيكونون أول من يتلقى التطعيمات في يناير كانون الثاني ويليهم المسنون ثم الفئات الأكثر عرضة لخطر تداعيات المرض.