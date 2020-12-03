2783 جنديا حصيلة قتلى أذربيجان في "قره باغ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت أذربيجان، الخميس، مقتل 2783 جنديا حصيلة معارك ناغورني قره باغ التي اندلعت مع أرمينيا في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.



وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية "قتل 2783 جنديا من القوات المسلحة الأذربيجانية في الحرب".

ولم تعلن باكو من قبل عن خسائرها العسكرية، ولم تذكر سوى حصيلة للضحايا المدنيين الأذربيجانيين لهذا النزع.

جاء ذلك بعد يوم من زيارة رئيس أذربيجان إلهام علييف وزوجته إلى الأراضي التي استعادتها بلاده من القوات الأرمينية بعد اشتباكات عنيفة.

والأسبوع الماضي، وقعت باكو ويريفان اتفاق سلام بوساطة موسكو أنهى 6 أسابيع من القتال على ناغورني قره باغ خلفت آلاف القتلى وتسببت بنزوح عشرات الآلاف.

واستقبلت حشود مبتهجة الرئيس إلهام علييف وزوجته مهربان علييفا أثناء جولتهما، الإثنين، في منطقتي جبرايل وفيزولي، حيث ظهرا في زي عسكري في صور ومقاطع فيديو بثتها الرئاسة الأذرية.

وقال علييف، بينما كان يقود سيارة مدرعة من طراز أزيركان أذربيجانية الصنع، "لن يكون هناك وضع حكم ذاتي لقره باغ. أذربيجان بلد موحد".

وأعلن إقليم ناغورني قره باغ استقلاله عن أذربيجان منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولكن لم يتم الاعتراف به دوليًا، حتى من قبل أرمينيا.

وبموجب الاتفاق الذي احتفلت به أذربيجان وأثار الغضب في أرمينيا، وافقت يريفان على التنازل عن مساحات شاسعة من المنطقة المتنازع عليها لصالح باكو، وكذلك عن أراض أخرى سيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ الحرب المدمرة في التسعينات.

واندلعت الاشتباكات بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، واستمرت على الرغم من جهود فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار الذي انهار عدة مرات مع اتهام كل طرف للآخر بارتكاب انتهاكات.