شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي خطفتهم في فبراير.. ميليشيات الحوثي تطلب فدية لإطلاق بحارة هنود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت صحيفة "ذا اينديان اكسبرس" إن ميليشيات الحوثي تحتجز أكثر من عشرين بحارا هنديا وبنغاليا بينهم ضباط سفن، منذ فبراير من هذا العام.

وكشفت الصحيفة الهندية عن طلب الحوثيين فدية مالية.

وأوضحت أن المعتقلين هم طاقم مكون من ثلاث سفن كانت متجهة من عمان إلى ميناء ينبع السعودية لكنها رست قبالة الساحل اليمني بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم اعتقال البحارة من قبل الحوثيين قبالة الساحل اليمني والتحفظ عليهم في أربع غرف في فندق بصنعاء، بحسب الصحيفة الهندية.

وبحسب خبر الصحيفة الذي ترجمه موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي، فإنه على الرغم من إخبار الطاقم في البداية أنه سيتم إطلاق سراحهم قريبا، لكن تواصل احتجازهم.

وطلب الحوثيون فدية قدرها 200 ألف ريال عماني من أصحاب السفن، لكن أصحابها لم يستجيبوا وتجاهلوا المسؤولية، قائلين إن الأمور الآن في أيدي الحكومة.

وقال أحد المعتقلين للصحيفة عبر تطبيق واتساب: "منذ ذلك الحين، كانوا مراوغين".

وقام مسؤولو السفارة الهندية، الذين قدموا من جيبوتي، بزيارة المعتقلين قبل أربعة أشهر وتكفلوا بكافة الخطوات من أجل إطلاق سراحهم.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي السفارة الهندية يحاولون نقل المحتجزين من منطقة يسيطر عليها الحوثيون إلى أخرى تسيطر عليها الحكومة لتسهيل إطلاق سراحهم.